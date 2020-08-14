Назван самый подорожавший в России за год продукт

Самым подорожавшим за год продуктом в России стала гречка. Стоимость килограмма этой крупы за год выросла в 1,7 раза — до 87,1 рубля. Об этом пишет газета «Ведомости».

Такой скачок в цене объясняется ажиотажным спросом на крупу в начале 2020 года, пояснил гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко. Так, из-за эпидемии коронавируса россияне бросились скупать продукты с длительным сроком хранения. Поставщики воспользовались этой ситуацией и подняли цены.

«Сейчас оптовая стоимость крупы стабилизировалась на фоне ожидания нового урожая, от него будет зависеть дальнейшая динамика», — сказал заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов. К октябрю, считают специалисты, цена должна значительно снизиться благодаря поставкам нового урожая. При этом упадет и спрос, ведь россияне уже закупили гречку в период коронавируса.

В марте гречка стала самым популярным в России продуктом питания на фонк эпидемии. Кроме нее россияне скупали рис, пельмени и сахар. Также в топ-10 самых популярных товаров попали мясные консервы, макароны, молоко, туалетная бумага, мыло, влажные салфетки.