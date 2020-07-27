Российские ученые придумали замедляющую старение диету на основе гречки

Красноярские ученые придумали диету, которая повышает в организме млекопитающих уровень сиртуина-1 (SIRT1), именуемого «белком долголетия». Как сообщается на сайте Сибирского федерального университета (Красноярск), диета основана на гречневой крупе.

В вузе отметили, что такой рацион позволит увеличить продолжительность жизни, не прибегая к лечебному голоданию, которое также замедляет старение, однако может быть опасно для людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Белок SIRT1 участвует в работе множества процессов внутри клеток млекопитающих, в том числе тех изменений, которые лежат в основе старения. Максимальное количество белка организм производит, когда испытывает стресс, например от ограничения калорийности рациона. Таким образом, считают ученые, чем меньше калорий потребляет человек, тем более активен будет «белок долголетия».

В ходе эксперимента специалисты университета выяснили, что подопытные крысы, употреблявшие пищу, обогащенную перемолотыми ядрами гречки, демонстрировали оптимальную прибавку веса, а в организме грызунов обнаружили повышенный в 30 раз уровень SIRT1.

«Мы первыми в мире решили исследовать именно гречиху в связи с экспрессией SIRT1 в организме. Она любима диетологами за высокие пищевые качества, ее легко приобрести», — отметила одна из членов группы ученых Шубхра Панде.

Исследователи считают, что гречку следует есть в больших количествах, добавляя в салаты, гарниры, супы или в виде обычной каши, однако главное — не переусердствовать, чтобы она не стала вызывать отвращение.

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