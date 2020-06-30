В России резко подорожала гречка

В России резко выросли цены на гречку — за неделю с 15 по 21 июня крупа подорожала на 0,8 процента, или на 405 рублей за тонну, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга компании «ПроЗерно».

В середине июня средняя стоимость тонны гречневой крупы в России составляла 47475 рублей против 21376 рублей в июне 2019 года. Таким образом, рост год к году составил 222 процента.

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Неделей ранее, с 8 по 14 июня, было зафиксировано еще более резкое снижение оптовых цен на гречку — на 5475 рублей за тонну.

Пик роста цен на гречку в России пришелся на март и апрель, когда введение ограничительных мер для борьбы с коронавирусом сопровождалось ажиотажным спросом на ряд продуктов питания. С начала марта по середину апреля крупа подорожала на 35 процентов. Также был отмечен рост цен на рис (на 25 процентов) и на пшено (на 22 процента).

На неделе с 15 по 21 июня цены на рис оставались стабильными — на уровне 39 тысяч рублей за тонну. Оптовая стоимость пшена снизилась на 400 рублей — до средних 23260 рублей за тонну.

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