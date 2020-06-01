В России допустили снижение цен на гречку

В Российском зерновом союзе (РЗС) допустили, что в России может снизиться цена на гречку. Это может произойти за счет больших запасов и поступления нового урожая, передает РИА Новости.

Глава организации Аркадий Злочевский указал, что волна ажиотажного спроса, которая наблюдалась в марте, сошла на нет. Более того, в РЗС ожидают серьезное падение спроса на крупы. «В первую очередь это связано с тем, что запасы сформированы, и пока люди их не съедят, больше их покупать не будут», — уточнил он.

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Сейчас запасы гречки составляют порядка 200 тысяч тонн, при том, что объем ее потребления в год составляет порядка 500 тысяч тонн. «По хлебу и хлебобулочным изделиям - примерно такая же картина, только мы не видели еще в историческом разрезе, чтобы хлеб когда-нибудь падал в цене», — добавил Злочевский.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключила, что торговые сети «Магнит» и Spar намеренно завышали цену на гречку во время ажиотажного спроса. Наценка по сравнению с ценой закупки составляла 356 и 230 процентов.

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