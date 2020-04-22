Белоруссия задумалась об отказе от российской гречки

Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства Белоруссии Алексей Богданов заявил, что страна задумалась об отказе от импорта российской гречки. Его слова передает агентство «Белта».

Как пояснил белорусский министр, такое решение было принято после отказа России поставлять крупу. «Вдруг как гром среди ясного неба мы получаем отказ в поставках. Это было большой неожиданностью», — констатировал он.

В связи с этим президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться с ситуацией в ближайшее время. Также он принял решение увеличить объем посевных площадей гречихи в два раза. По словам Богданова, это позволит стране обеспечивать внутренний рынок гречкой самостоятельно, а также экспортировать небольшие количества крупы в другие страны.

Согласно данным белорусского Минсельхоза, российские поставки гречки в Белоруссию в марте упали на 70 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Показатели за первый квартал этого года упали на 20 процентов.

Ранее Александр Лукашенко заявил об отказе России поставлять гречку в республику. По его словам, российская сторона отказалась работать с белорусской, как это было во времена СССР.

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