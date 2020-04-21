Лукашенко заявил об отказе России поставлять гречку в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отказе России поставлять гречку в республику, передает БЕЛТА.

Во время рабочей поездки в Бобруйск Лукашенко обсудил с губернатором Могилевской области Леонидом Зайцем посевную кампанию, в том числе возделывание гречихи.

«Посмотри, чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас», — сказал Лукашенко.

В начале апреля из Белоруссии запретили вывозить гречку из-за эпидемии коронавируса. Ограничения также коснутся вывоза чеснока и лука. Запрет будет действовать три месяца.

Лукашенко назвал срок возрождения экономики в России. «В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают», — заявил он.

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