Белоруссия запретила вывозить картошку из-за коронавируса

Из Белоруссии запретили вывозить картошку из-за эпидемии коронавируса. Постановление опубликовано на сайте пресс-службы правительства республики.
Кроме того, ограничения коснутся вывоза гречки, чеснока и лука. Запрет будет действовать в течении трех месяцев.
Уточняется, что речь идет не только о продукции, выращенной на территории Белоруссии, но и ввезенной в страну для реэкспорта.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал альтернативу гречке в период эпидемии коронавируса. «Не будет гречки — будем пшенную кашу есть. Вы сегодня какую кашу ели? Я пшенную», — рассказал президент во время общения с трудовым коллективом на предприятии «Белгипс». Он добавил, что ест по очереди рис, гречку и пшено. Он также советовал «травить» вирус водкой и говорил, что «трактор вылечит всех».
По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 152 человека, один скончался.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения