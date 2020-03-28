Лукашенко высказался о коронавирусе фразой «лучше умереть стоя»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время хоккейного матча произнес фразу «лучше умереть стоя, чем жить на коленях», комментируя ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщает агентство БелТА.
Так белорусский лидер ответил на вопрос, влияет ли коронавирус на его график. Кроме того, журналисты уточнили у Лукашенко, может ли что-то остановить его от выхода на лед. «А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю... Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник», — сказал он.
По его словам, лед — лучшее антивирусное лекарство.
Ранее Лукашенко назвал альтернативу гречке в период эпидемии коронавируса. «Не будет гречки — будем пшенную кашу есть. Вы сегодня какую кашу ели? Я пшенную», — рассказал президент во время общения с трудовым коллективом на предприятии «Белгипс». Он добавил, что ест по очереди рис, гречку и пшено.
Президент Белоруссии не раз называл ситуацию вокруг коронавируса психозом и призывал не паниковать. По последним данным, в республике зарегистрированы 94 случая заражения коронавирусом. Около трети пациентов выписаны или готовятся к выписке.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения