Лукашенко высказался о коронавирусе фразой «лучше умереть стоя»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время хоккейного матча произнес фразу «лучше умереть стоя, чем жить на коленях», комментируя ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщает агентство БелТА.

Так белорусский лидер ответил на вопрос, влияет ли коронавирус на его график. Кроме того, журналисты уточнили у Лукашенко, может ли что-то остановить его от выхода на лед. «А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю... Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник», — сказал он.

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По его словам, лед — лучшее антивирусное лекарство.

Ранее Лукашенко назвал альтернативу гречке в период эпидемии коронавируса. «Не будет гречки — будем пшенную кашу есть. Вы сегодня какую кашу ели? Я пшенную», — рассказал президент во время общения с трудовым коллективом на предприятии «Белгипс». Он добавил, что ест по очереди рис, гречку и пшено.

Президент Белоруссии не раз называл ситуацию вокруг коронавируса психозом и призывал не паниковать. По последним данным, в республике зарегистрированы 94 случая заражения коронавирусом. Около трети пациентов выписаны или готовятся к выписке.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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