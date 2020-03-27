Лукашенко заявил о посещающих Белоруссию во время эпидемии россиянах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о посещающих страну во время эпидемии коронавируса россиянах. Его слова приводит телеканал ОНТ.

Во время общения с работниками предприятия «Белгипс» Лукашенко рассказал, что граждане России после закрытия границ продолжают ездить в Белоруссию, только в объезд.

Лукашенко добавил, что его больше всего волнует Россия, от которой, по его словам, не закроешься. «Слушайте, как ездили, так и ездят. Только не прямо по этой дороге — свернули, объехали. И людям ты не запретишь», — заявил белорусский президент.

Также он отметил, что через границу Польши и Белоруссии люди перемещаются «туда-сюда», несмотря на закрытые границы. По его словам, спекулянты «торгуют тряпьем» и каждый день пересекают польско-белорусскую границу.

Ранее Лукашенко сообщил, что власти Белоруссии ведут борьбу с пандемией коронавируса «без шума и пыли».

По последним данным, в Белоруссии зарегистрировано 94 случая коронавируса.

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