Лукашенко заявил о посещающих Белоруссию во время эпидемии россиянах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о посещающих страну во время эпидемии коронавируса россиянах. Его слова приводит телеканал ОНТ.
Во время общения с работниками предприятия «Белгипс» Лукашенко рассказал, что граждане России после закрытия границ продолжают ездить в Белоруссию, только в объезд.
Лукашенко добавил, что его больше всего волнует Россия, от которой, по его словам, не закроешься. «Слушайте, как ездили, так и ездят. Только не прямо по этой дороге — свернули, объехали. И людям ты не запретишь», — заявил белорусский президент.
Также он отметил, что через границу Польши и Белоруссии люди перемещаются «туда-сюда», несмотря на закрытые границы. По его словам, спекулянты «торгуют тряпьем» и каждый день пересекают польско-белорусскую границу.
Ранее Лукашенко сообщил, что власти Белоруссии ведут борьбу с пандемией коронавируса «без шума и пыли».
По последним данным, в Белоруссии зарегистрировано 94 случая коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения