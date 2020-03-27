Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом «без шума и пыли»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти ведут борьбу с пандемией коронавируса «без шума и пыли». Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает БЕЛТА.
Во время общения с работниками предприятия «Белгипс» Лукашенко рассказал, что все службы в Белоруссии — от медиков до правоохранительных органов — заняты своим делом. Выявляются лица, контактировавшие с зараженными, ведется профилактическая работа.
«Мы этим занимаемся. Но только без шума и пыли», — подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко также вспомнил недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что последствия для экономики и жизни людей могут оказаться тяжелее, чем от самого вируса.
По последним данным, в Белоруссии зарегистрировано 86 случаев коронавируса. Лукашенко призывал не паниковать из-за эпидемии и продержаться до Пасхи. Он также советовал «травить» вирус водкой и говорил, что «трактор вылечит всех».
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения