Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о пользе жизни в селе во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Беларусь сегодня».

Лукашенко напутствовал новых руководителей местных органов власти. Он заявил, что ситуация с коронавирусом создает вызовы, но не нужно чрезмерно сгущать краски. Эпидемиологическая ситуация в Белоруссии лучше, чем в «обычные, непроблемные» годы, на нее благотворно влияет морозная, солнечная погода.

Президент также нашел пользу в ситуации вокруг коронавируса. «Хоть научили нас ухаживать за собой, тех, кто не умел. Вовремя руки мыть. Это тоже полезно», — отметил он.

Белорусский лидер призвал не паниковать, а «просто работать». «Особенно сейчас, на селе, приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Трактор вылечит всех. Поле всех лечит», — сказал Лукашенко.

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Лукашенко также заявил, что «Россия вся полыхает от коронавируса» и при этом закрывает границу с Белоруссией. Такой шаг повлечет негативные последствия, о которых Москва не подумала, добавил он.

По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 27 человек, в России — 93, всего в мире — свыше 169 тысяч. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышку заболевания от коронавируса можно характеризовать как пандемию.

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