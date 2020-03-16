Соседи Белоруссии изолировали ее

Все страны-соседи Белоруссии закрыли границы из-за распространения коронавируса и тем самым изолировали ее. Последней об ограничительных мерах объявила Россия в понедельник, 16 марта. Граница между двумя странами закрывается на неопределенный срок.

Первой среди соседних с Белоруссией стран ограничительные меры приняла Украина, где введен карантин до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны страны закрыл въезд для иностранцев с 15 марта, а с 17 марта страна полностью прекращает авиасообщение.

В тот же день о закрытии границ объявила Польша. Власти страны приостановили все пассажирские перевозки и запретили въезд иностранцам с 15 по 25 марта, срок может быть увеличен.

Затем, 14 марта, решение закрыть все границы приняли власти еще одного соседнего с Белоруссией государства — Латвии. Все пассажирские перевозки прекратятся с 17 марта по 14 апреля, сообщало агентство LETA. В тот же день о введении карантина объявила и Литва. С понедельника, 16 марта, и до конца месяца в стране закрывается большинство магазинов, а иностранцам запрещается въезд в Литву, сообщает Delfi. Исключение составят транзитные пассажиры, которые до 19 марта смогут пересечь территорию страны.

По последним данным института Хопкинса, в России зарегистрировано 68 случаев инфицирования коронавирусом, в Латвии — 30 зараженных, в Белоруссии — 27, в Литве — 12 случае заражения. На Украине вирус обнаружили у трех человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!