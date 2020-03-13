Украина полностью прекратит авиасообщение

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что с 17 марта Украина полностью прекратит пассажирское авиасообщение из-за угрозы распространения коронавируса в стране. Об этом сообщает украинский телеканал NewsOne.

«Действительно, очень непростая сейчас ситуация в мире с пандемией коронавируса, но давайте будем откровенными, в Украине сейчас ситуация намного лучше, чем за границей», — заявил спикер парламента.

Разумков добавил, что украинские власти в ближайшее время приступят к превентивным мерам, разработанным Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), чтобы максимально «обезопасить и Украину, и украинцев от глобальной угрозы, с которой столкнулся мир». В то же время он отметил, что парламент и другие государственные учреждения продолжат работать в штатном режиме.

Ранее 13 марта на Украине зафиксировали первую смерть пациента, инфицированного коронавирусом, — умерла 71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области. Она могла заразиться коронавирусом 3 марта, поцеловав икону в местном замке-музее «Радомысль», который до этого посетила группа туристов из Италии.

На фоне этих событий СНБО решил закрыть границы для иностранцев на две недели. Меры вступают в силу в воскресенье, 15 марта.

С 12 марта по 3 апреля на Украине действует карантин: закрыты учебные заведения, прекращено авиасообщение с рядом стран, запрещены массовые мероприятия. На данный момент в стране подтвержден один случай заражения коронавирусом, однако бывший главный санитарный врач Украины Станислав Протас заявил, что в стране может быть до сотни инфицированных, но о них неизвестно из-за проблем с диагностикой. Он отметил, что на Украину ежедневно въезжают до 500 тысяч человек из охваченной вирусом Европы, следовательно, заразиться можно, и не покидая пределов страны.

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