Зеленский задумал ввести чрезвычайное положение на Украине

Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность введения чрезвычайного положения (ЧП) на Украине из-за распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 13 марта, пишет портал «НВ».

По словам Гончаренко, в офисе президента задумали воспользоваться режимом ЧП, чтобы «без лишних протестов протянуть договоренности с Россией» и принять закон об открытии рынка земли.

Ранее 13 марта на Украине зафиксировали первую смерть пациента, инфицированного коронавирусом, — умерла 71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области. Она могла заразиться коронавирусом 3 марта, поцеловав икону в местном замке-музее «Радомысль», который до этого посетила группа туристов из Италии.

На этом фоне Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение закрыть границы для иностранцев на две недели. Меры вступают в силу в воскресенье, 15 марта.

С 12 марта по 3 апреля на Украине действует карантин: закрыты учебные заведения, прекращено авиасообщение с рядом стран, запрещены массовые мероприятия. На данный момент в стране подтвержден один случай коронавируса, однако бывший главный санитарный врач Украины Станислав Протас заявил, что в стране может быть до сотни зараженных коронавирусом, но о них неизвестно из-за проблем с диагностикой. Он отметил, что на Украину ежедневно въезжают до 500 тысяч человек из охваченной вирусом Европы, следовательно, заразиться можно, и не покидая пределов страны.

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