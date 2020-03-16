Россия закроет границу с Белоруссией

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия приняла решение закрыть границу с Белоруссией из-за распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает ТАСС.

«Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить в первую очередь массового распространения коронавируса», — отметил глава кабмина на оперативном совещании.

По словам Мишустина, также были сделаны и другие упреждающие шаги.

Ранее 16 марта сообщалось, что правительство России подготовило план поддержки экономики в условиях распространения коронавируса. Он включает в себя создание антикризисного фонда в 300 миллиардов рублей. Проект антикризисного плана предполагает поддержку бизнеса, регионов, госкомпаний и населения.

Кроме того, как стало известно накануне, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Большинство зараженных находятся в центральной части Китая. По последним данным, в мире зафиксировано более 169 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Жертвами инфекции по всему миру стали 6513 человек, больше 77 тысяч — излечились. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!