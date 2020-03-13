Польша закроет границы из-за коронавируса

Правительство Польши приняло решение закрыть границы страны для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

По его словам, в текущей ситуации страна не может позволить открыть границу для иностранных граждан. «Нужно остановить доступ иностранцев, которые могут стать рассадником коронавируса в Польше», — заявил он, сообщив, что власти входят в новую фазу борьбы с вирусом.

С 15 марта будут приостановлены международные пассажирские воздушные перевозки и железнодорожное сообщение. Также вводится усиленный контроль на польских границах.

Как отметил Моравецкий, речь идет о границах внутри Шенгенской зоны, поскольку контроль границ с Россией, Украиной и Белоруссией и так производится.

По словам польского премьера, сначала режим вводится на десять дней с возможностью продления на 20 дней, а затем на месяц. Кроме того, все возвращающиеся в страну граждане будут отправлены на 14-дневный карантин.

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Польское правительство также приняло решение ограничить работу торговых центров, за исключением продуктовых магазинов. Все другие торговые точки и банки будут функционировать нормально, заверил премьер.

Кроме того, гражданам запрещается собираться в группы более чем 50 человек, будет приостановлена работа всех ресторанов, кафе, баров, клубов и других мест развлечений.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение закрыть границы для иностранцев на две недели из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующее решение вступит в силу в воскресенье, 15 марта.

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