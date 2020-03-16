Лукашенко рассказал о полыхающей от коронавируса России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило закрытие Россией границы с республикой. Об этом пишет БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, в республике относительно спокойная обстановка. В то же время Лукашенко считает, что Россия «вся полыхает от коронавируса». «Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический», — подчеркнул президент.

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Лукашенко рассказал, что самая большая проблема для республики — это экономика, особенно в связи с закрытием российско-белорусской границы. «К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике», — отметил глава государства.

Он добавил, в Белоруссии адекватно реагируют на угрозы. Медики уже давно принимают точечные меры, и сами белорусские граждане адекватно реагируют на ситуацию. «Не бегайте по аптекам и не скупайте маски, спецодежду или какие-то лекарства», — призвал белорусов Лукашенко.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о решении закрыть границу с Белоруссией из-за распространения коронавируса. «Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы», — подчеркнул глава правительства.

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