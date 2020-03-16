Белоруссия оценила закрытие границы с Россией

Белоруссия после решения России закрыть границу с республикой в связи с распространением коронавируса примет все меры, чтобы граждане смогли вернуться домой. Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Александра Исаева, передает БЕЛТА.

В то же время, по словам официального представителя Государственного пограничного комитета Белоруссии Антона Бычковского, органы власти пока не принимали конкретных решений, пишет РИА Новости.

«Белорусских пограничников на белорусско-российской границе по-прежнему нет», — отметил он, добавив, что меры будут приняты после оценки ситуации, если «понадобится контролировать пропуск из России в Белоруссию».

В свою очередь, Министерство иностранных дел Белоруссии находится в контакте с российским коллегами, заявили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин России заявил о решении закрыть границу с Белоруссией из-за распространения коронавируса. «Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы», — подчеркнул глава правительства.

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