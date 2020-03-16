Украинцы пошли на штурм границы с Польшей из-за коронавируса

На границе Украины и Польши образовались многокилометровые очереди из желающих вернуться домой украинцев. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, очереди из заробитчан (трудовых мигрантов — прим. «Ленты.ру») начали выстраиваться после массовых сокращений, связанных с временным закрытием предприятий в Польше.

Из-за этого на границе скопилось огромное количество украинцев. «Среди них и люди с детьми. Границу уже берут штурмом», — отмечают корреспонденты.

В то же время в ночь на 15 марта, Польша закрыла границы, оставив для проезда только три крупных пункта пропуска — Дорогуск-Ягодин, Корчова-Краковец и Гребенне-Рава Русская. Работа остальных пяти КПП приостановлена на две недели из-за введения в стране карантина для предупреждения распространения коронавируса.

13 марта Киев принял решение закрыть границы для иностранцев на две недели. Решение вступает в силу с 15 марта. Кроме того, в ночь на 17 марта будет полностью прекращено авиасообщение и приостановлены международные железнодорожные рейсы.

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