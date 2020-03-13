Зеленский обратился к нации из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Видеозапись обращения опубликована в Telegram-канале офиса главы государства.

Он напомнил, что в ночь с 15 на 16 марта Украина закрывает регулярное авиасообщение с другими странами и посоветовал украинцам до этого момента вернуться на родину. «Те, кто по объективным причинам не успеет этого сделать, должны обратиться в украинское консульство. При взаимодействии с украинскими авиакомпаниями они будут возвращены отдельными нерегулярными рейсами», — добавил Зеленский.

Ранее 13 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил о прекращении пассажирского авиасообщения из-за угрозы распространения коронавируса в стране. Он уточнил, что украинские власти в ближайшее время приступят к превентивным мерам, разработанным Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), чтобы максимально «обезопасить и Украину, и украинцев от глобальной угрозы, с которой столкнулся мир».

В пятницу на Украине зафиксировали первую смерть пациента, инфицированного коронавирусом, — умерла 71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области. Она могла заразиться коронавирусом 3 марта, поцеловав икону в местном замке-музее «Радомысль», который до этого посетила группа туристов из Италии.

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