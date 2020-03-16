Одессу и Львов закрыли на карантин

В Одессе, вслед за Львовом, для предупреждения распространения коронавируса закрываются все объекты общего пользования, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС. Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Соответствующее решение принято мэром Геннадием Трухановым. С понедельника, 16 марта на карантин будут переведены заведения общественного питания, а также непродовольственные магазины. Также временно приостанавливается работа культурных и развлекательных заведений, торговых центров и строительных рынков.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый в своем Twitter-аккаунте рассказал, что в городе закроют все учреждения торговли кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

13 марта Киев принял решение закрыть границы для иностранцев на две недели. Решение вступает в силу с 15 марта. Кроме того, в ночь на 17 марта будет полностью прекращено авиасообщение и приостановлены международные железнодорожные рейсы.

Согласно последним данным, на Украине подтверждено три случая инфицирования коронавирусом. Один человек скончался.

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