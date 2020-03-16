Кремль ответил на критику Лукашенко после закрытия границы с Белоруссией

В Кремле рассчитывают на понимание со стороны Минска после принятого Москвой решения о закрытии границы между Россией и Белоруссией. Об этом в понедельник, 16 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, в условиях распространения коронавируса каждая страна имеет право принимать те меры, которые считает необходимыми для обеспечения безопасности своих граждан. «Мы рассчитываем на понимание наших партнеров, тем более, нашего ближайшего партнера и союзника — Белоруссии», — подчеркнул Песков в ответ на критику, которой подверг решение России белорусский президент Александр Лукашенко.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что все государства должны принимать активные меры по борьбе с данной инфекцией.

Ранее 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва приняла решение закрыть границу с Белоруссией из-за распространения коронавируса. Лукашенко раскритиковал это решение, заявив, что оно его озадачило. Белорусский лидер также отметил, что в республике обстановка достаточно спокойная в отличие от России, которая «вся полыхает от коронавируса».

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