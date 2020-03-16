Лукашенко посоветовал России думать о последствиях и отказался закрыть границу

Белоруссия отказалась закрыть границу по примеру России, поскольку это повлечет негативные последствия, о которых в Москве не подумали. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Хочу некоторым горячим головам в России посоветовать думать, прежде чем говорить. Закрыть, как и начать какую-то войну, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить. А я знаю, как это — открывать», — сказал он, имея в виду подписание в 1995 году договора о едином таможенном пространстве с тогдашним премьером Виктором Черномырдиным и договора о Сообществе России и Белоруссии с президентом Борисом Ельциным в 1996-м.

Лукашенко также заявил, что территориально бороться с вирусом невозможно, и отметил, что России стоило закрыть и границы между округами внутри страны. «Мне кажется, что там (в России — прим. «Ленты.ру») больше озабочены, как Москву каким-то забором огородить, и думают: не дай бог, правительство Российской Федерации заразится», — считает белорусский лидер.

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Президент добавил, что не станет вводить такие же ограничительные меры, потому что «до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве». По его словам, они с российским коллегой Владимиром Путиным проведут телефонные переговоры по поводу карантинных мер.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о решении закрыть границу из-за распространения коронавируса 16 марта. Россия стала последней страной среди соседей Белоруссии, которые ввели ограничения. Ранее границы уже закрыли Польша, Литва, Латвия и Украина.

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