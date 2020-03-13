Лукашенко рассказал о желающих подорвать Белоруссию изнутри

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желающих подорвать белорусское государство изнутри. Об этом сообщает БЕЛТА.

«К сожалению, большинство из тех, кто изъявляет такие желания, это так называемые наши граждане. Их даже трудно гражданами назвать», — сказал белорусский лидер.

По его мнению, эти люди стремятся «подковырнуть власть и разобщить общество, сделать хуже». «Они используют любой момент. Я читаю их разного рода заявления не только в интернете, но и в так называемых средствах массовой информации», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко рассказал про информационные вбросы в российских СМИ, за которыми стоят люди во власти, «люто ненавидящие» его страну. Лукашенко сообщил, что недавно попросил своего пресс-секретаря подготовить для него последние публикации в российских СМИ – «крупных, мелких, Telegram-каналах», за которыми стоят «конкретные люди, которые во власти».

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