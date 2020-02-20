Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич назвала Белоруссию страной полицаев. Интервью с писательницей опубликовано в издании Meduza.

«Я всю жизнь прожила в стране полицаев. А что такое Беларусь, по-вашему? Тысячи белорусов служили в полиции. Не надо думать, что у нас все уходили в партизаны и только отдельные предатели…» — сказала Алексиевич.

По ее словам, во время Великой Отечественной войны немцы заходили в село, «забирали всех молодых ребят», и те становились полицаями. Большинство из них не боролись против партизан, многие не были карателями, а «сидели в своих местечках, как в крепости». При этом, как рассказывали «простые женщины», днем жители боялись немцев, а ночью — партизан.

«Партизаны-то еще и страшнее: немца можно уговорить, а партизана — никогда», — сказал Алексиевич. Она добавила, что партизаны «не сразу сложились в какое-то подобие военных отрядов», а сперва представляли собой «полубандитские группы», «мужиков с оружием».

В начале февраля Алексиевич похвалила президента Белоруссии Александра Лукашенко за сопротивление российскому давлению.

Алексиевич — автор книг «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд-хэнд». В 2015 году ей присудили Нобелевскую премию по литературе за «многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время».

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