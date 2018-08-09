Алексиевич побоялась выступать на Украине

Лауреат Нобелевской премии, белорусская писательница Светлана Алексиевич отменила встречу с читателями в Одессе из-за угроз. Об этом сообщается на Facebook-странице «Зеленого театра», где должно было пройти выступление.

«Светлана Алексиевич была внесена в базу данных "Миротворец" за "пропаганду, нацеленную на разжигание межнациональной розни, и манипулирование общественно значимой информацией" в ходе выступления в Бруклине в 2016 году», — говорится в публикации.

Отмечается, что «выступление в такой атмосфере будет для нее некомфортным». К посту приложено видео, в котором Алексиевич объясняет, что не могла нанести никакой обиды украинцам, так как ее мать украинка и сама писательница родилась на Украине.

В июне 2017-го было опубликовано интервью писательницы, которое она запретила распространять. Она назвала это провокацией. По ее словам, «например, получилось, что я понимаю тех, кто убивает [украинского журналиста Олеся] Бузину».

Светлане Алексиевич в 2015-м присудили Нобелевскую премию по литературе за «многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время». Она является автором таких книг, как «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд-хэнд».

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