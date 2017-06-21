Алексиевич объяснила слова о понимании убийц Олеся Бузины

Лауреат Нобелевской премии, белорусская писательница Светлана Алексиевич назвала провокацией публикацию агентством Regnum ее интервью без разрешения. Об этом она заявила радиостанции «Говорит Москва» в среду, 21 июня.

«Это чистой воды провокация. Я потребовала, чтобы они дали полностью разговор, потому что они препарировали его по-своему», — сказала литератор.

По ее словам, «например, получилось, что я понимаю тех, кто убивает [украинского журналиста Олеся] Бузину». «Я сказала, что я не принимаю убийства как такового ни Бузины, ни Павла Шеремета, нашего белорусского журналиста, но идет война, и как художник я как бы могу понять помыслы этих людей», — объяснила Алексиевич.

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«Я понимаю, что происходит там. Как если бы я писала об этом, я бы писала, как силы сталкиваются с разных [сторон]», — добавила писательница.

Ранее сообщалось, что Regnum напечатало интервью с Алексиевич, которое она запретила публиковать. Писательница в разговоре с обозревателем, в частности, назвала Россию несвободной страной.

Автомобиль с Шереметом взорвался 20 июля 2016-го в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство под днищем машины. Бузина был застрелен возле своего дома в Киеве в апреле 2015 года.

Светлане Алексиевич в 2015-м присудили Нобелевскую премию по литературе за «многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время». Она является автором таких книг, как «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд-хэнд».