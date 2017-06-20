Алексиевич заявила о понимании ею мотивов убийц Олеся Бузины

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич сообщила, что понимает мотивы тех, кто убил украинского литератора Олеся Бузину. В интервью агентству Regnum она также заявила, что ранее никто в Белоруссии не говорил на русском языке.

По словам литератора, высказывания Бузины вызывали ожесточение у оппонентов. Вместе с тем Алексиевич отметила, что не призывала к расправе над украинским писателем. «Но я понимаю мотивы людей, которые это сделали», — подчеркнула она.

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Алексиевич также отметила, что раньше «никто не говорил в Белоруссии на русском языке». «Говорили или на польском, или на белорусском. Когда Россия вошла и присвоила себе эти земли, Западную Белоруссию, первое правило было — русский язык», — высказала мнение Нобелевский лауреат. Она не уточнила, какой период истории имела в виду.

Украинский журналист Олесь Бузина был застрелен возле своего дома в Киеве в апреле 2015 года. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое киевлян — националисты Андрей Медведько и Денис Полищук. Оба участвовали в массовых протестных акциях в центре Киева в 2014 году (Евромайдан) и операции украинских силовиков в Донбассе.

Алексиевич — советская и белорусская писательница, родилась в 1948 года на Украине. Приобрела известность после выхода художественно-документальной книги «У войны не женское лицо». Получила Нобелевскую премию по литературе в 2015 году за «многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время».