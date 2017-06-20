Алексиевич назвала Россию несвободной страной и запретила публиковать интервью

Информационное агентство Regnum опубликовало интервью с лауреатом Нобелевской премии, белорусской писательницей Светланой Алексиевич, которое она запретила распространять. Об этом говорится в материале, размещенном на сайте издания.

Как поясняется, беседа обозревателя Regnum с Алексиевич шла в форме интервью, о чем она была уведомлена и дала свое согласие. «В ходе разговора Нобелевский лауреат решила, по одной ей известной причине, запретить публиковать это интервью», — отмечается в материале.

«Поскольку Алексиевич изначально соглашалась на интервью, то редакция ИА Regnum решила его опубликовать полностью», — сообщили авторы публикации. Они добавили, что аудиозапись разговора находится в редакции.

В интервью писательница называет Россию несвободной страной. «Какая она свободная? Несколько процентов населения владеют всем богатством, остальные остались ни с чем», — сказала литератор.

Светлана Алексиевич получила Нобелевскую премию по литературе в 2015 году за «многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время». Она является автором таких книг, как «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд-хэнд».