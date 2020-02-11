Лукашенко рассказал о «люто ненавидящих» Белоруссию людях в российской власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал про информационные вбросы в российских СМИ, за которыми стоят люди во власти, «люто ненавидящие» его страну. Выступление президента опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко сообщил, что недавно попросил своего пресс-секретаря подготовить для него последние публикации в российских СМИ – «крупных, мелких, Telegram-каналах», за которыми стоят «конкретные люди, которые во власти». Политик признался, что говорит на эту тему с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку вопрос очень важен для общества, в том числе в России. «Мы-то тут свое общество защитим. Но мы же торгуем с РФ. И что значит информационные вбросы по поводу, допустим, какого-то некачественного товара из Беларуси, особенно продуктов питания? Людей это настораживает», — отметил Лукашенко.

По его словам, когда он говорит об этом с Путиным, тот отвечает: «Ну, ты знаешь, страна большая». Последний раз они обсуждали эту тему втроем с Дмитрием Медведевым. «"Это не мы, это не мы"... Я говорю: как это «не мы», если за этим каналом стоит вот такой человек? И называю фамилии известные, которые здесь перевернулись у нас сейчас. И люто ненавидят или за деньги начинают в наш адрес что-то там искажать, — заявил Лукашенко. — Поэтому нам хватает с одной стороны и с другой стороны».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии достается и от союзников, и от врагов.

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