Белоруссия отказалась зацикливаться на сотрудничестве с Россией

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика не будет зацикливаться на сотрудничестве с Россией. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Белоруссия будет двигаться в том направлении, которое будет соответствовать ее национальным интересам. Наша принципиальная позиция заключается в том, что мы не можем и не должны дружить с кем-то в ущерб кому-то или против кого-то», — сказал он.

По словам Макея, сотрудничество с Россией для Белоруссии ценно, но на нем не нужно зацикливаться, а, напротив, необходимо диверсифицировать международные отношения.

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Начиная с 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно затрагивал тему независимости и суверенитета республики. Так, в декабре Лукашенко заверил, что республика никогда не войдет в состав России, а само понятие суверенитета является для этой страны святым. Вместе с тем, подчеркнул белорусский лидер, ему поступают прямые предложения о вхождении государства в состав России «шестью областями».

В том же месяце белорусские СМИ сообщили о якобы имевшем место закрытом совещании белорусского истеблишмента относительно защиты государственного суверенитета. Пресс-секретарь Лукашенко выступила с опровержением подобной информации, подчеркнув, что с вопросом независимости в Белоруссии «определились давно».

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