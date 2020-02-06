Белоруссия подсчитала потери из-за России

Из-за проводимого Россией налогового маневра Белоруссия потеряла несколько сотен миллионов долларов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на премьер-министра республики Сергея Румаса.

«Для Белоруссии в 2019 году общие потери суммарно составили около 330 миллионов долларов, в том числе потери бюджета — 130 миллионов, потери нефтеперерабатывающих заводов — почти 200 миллионов», — отметил глава правительства. Ранее в четверг, 6 февраля, президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о том, что Россия не выполняет свои обязательства о поставках нефти. Белоруссия, по его словам, получила в четыре раза меньше сырья, чем обговаривалось.

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Россия остается единственным поставщиком нефти в Белоруссию. Минск имеет право на 24 миллиона тонн в год, причем шесть миллионов ему разрешено пускать на реэкспорт. В 2019 году Россия начала так называемый налоговый маневр — постепенное обнуление экспортной пошлины и повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых.

С 1 февраля тарифы на прокачку российской нефти в Европу по магистральному газопроводу «Дружба» поднялись на 6,6 процента. Минск настаивал на значительном увеличении тарифа, которое помогло бы компенсировать потери от «налогового маневра» и ситуации с поставкой «грязной нефти». Однако стороны не смогли прийти к единому решению. Теперь Минск ищет альтернативных поставщиков сырья.

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