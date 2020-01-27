Белоруссия подсчитала потери из-за России

Поступление в бюджет Белоруссии экспортных пошлин на нефтепродукты в 2019 году упало на треть из-за налогового маневра в России и приостановки экспорта сырья, связанного с загрязнением нефти. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на заявление председателя Государственного таможенного комитета республики Юрия Сенько.

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В общей сложности за минувший год в бюджет страны поступило свыше девяти миллиардов белорусских рублей (263,3 миллиарда российских рублей) платежей, которые контролируются Государственным таможенным комитетом. По сравнению с 2018 годом поступления упали на 4,2 процента или 400 миллионов белорусских рублей (11,8 миллиарда российских).

Ранее белорусская сторона заявляла, что, по ее подсчетам, к 2024 году потери республики от налогового маневра в России составят 10-11 миллиардов долларов (около 687 миллиардов рублей). Глава республики Александр Лукашенко заявил, что Россия использовала налоговый маневр для давления на Белоруссию.

Россия остается единственным поставщиком нефти в Белоруссию. Минск имеет право на 24 миллиона тонн в год, причем шесть миллионов ему разрешено пускать на реэкспорт. В 2019 году Россия начала так называемый налоговый маневр — постепенное обнуление экспортной пошлины и повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых.

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