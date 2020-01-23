Россия согласилась заплатить за «грязную» нефть

Россия согласилась выплатить Белоруссии компенсацию за ущерб, нанесенный нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) страны «грязной» российской нефтью. Об этом рассказал посол России Дмитрий Мезенцев, которого цитирует ТАСС.

«В соответствии с запросом и документально подтвержденными потерями, понесенными белорусскими нефтеперерабатывающими заводами в связи с поставками некачественной нефти в 2019 году, российская сторона готова компенсировать ущерб», — отметил Мезенцев.

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По его словам, такая позиция Москвы показывает «приверженность союзническим отношениям» с Минском. В настоящее время стороны договариваются об окончательном размере предстоящих выплат.

Белорусский государственный концерн «Белнефтехим» сообщил о резком ухудшении качества поставляемой из России по трубопроводу «Дружба» нефти в апреле прошлого года. Поставки прекращались на несколько дней, после чего были возобновлены. Переговоры о возможной компенсации на правительственном уровне между двумя странами начались в мае.

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