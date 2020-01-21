Россия не пустила казахстанскую нефть в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не пустила в республику казахстанскую нефть. Он назвал странной ситуацию, когда один союзник Минска не позволяет ему покупать нефть у общего союзника, и призвал заняться диверсификацией поставок, передает БЕЛТА.

По его словам, у России следует закупать не более 30-40 процентов от необходимого республике объема нефти. Остальное можно завозить через страны Балтии и Украину — по 30 процентов с каждого направления.

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Лукашенко признал, что в настоящее время страна не в состоянии обойтись без российской нефти, и с этой ситуацией придется разобраться.

Экономические условия для Белоруссии, как подчеркнул президент, усложняются из-за введения Россией налогового маневра. В результате снижается доходность нефтеперерабатывающих заводов и доходы республиканского бюджета. Местным НПЗ становится все труднее финансировать инвестиционные программы и текущую деятельность. Глава государства призвал закупать любую нефть — азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую — по мировым ценам.

Ранее стало известно, что Белоруссия начала поставки нефти из Норвегии. Белорусская нефтяная компания (БНК) купила партию из 80 тысяч тонн марки Johan Sverdrup. Груз попадет в литовский порт Клайпеда 22 января, оттуда нефть по железной дороге отправят на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод.

Белоруссия не сумела договориться о поставках российской нефти в 2020 году. В Минске настаивают на отмене премий для российских нефтяных компаний, поскольку налоговый маневр сделал закупки дороже, а также на компенсации ущерба из-за поставок «грязной нефти». По словам Лукашенко, условия России таковы, что Белоруссия, если согласится на них, станет покупать нефть по ценам выше мировых.

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