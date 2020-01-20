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21:43, 20 января 2020
Белоруссия начала импорт норвежской нефти
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Фото: Vasily Fedosenko / Reuters
Белоруссия начала импорт норвежской нефти. Об этом сообщает
Reuters
.
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