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07:42, 16 июля 2026Интернет и СМИ

Налоговая заблокировала счета известного блогера-иноагента

Налоговая заблокировала счета иноагента Варламова из-за многомиллионного долга
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Илья Варламов

Илья Варламов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Налоговые органы приостановили операции по счетам блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в связи с задолженностью, превышающей 29 миллионов рублей. Соответствующие данные имеются в распоряжении РИА Новости.

Согласно информации агентства, решение о блокировке было принято 25 мая. В качестве основания указано «принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности». Общая сумма долга Варламова по налогам составляет более 29,3 миллиона рублей. При этом на счетах блогера сохраняются и более ранние ограничения, введенные 28 января.

Ранее Варламов назвал ошибку, из-за которой многие эмигранты пускают свою жизнь под откос. Он предостерег релокантов от того, чтобы подделывать документы и получать необходимые бумаги неофициальным путем.

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