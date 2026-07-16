Налоговая заблокировала счета известного блогера-иноагента

Налоговая заблокировала счета иноагента Варламова из-за многомиллионного долга

Налоговые органы приостановили операции по счетам блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в связи с задолженностью, превышающей 29 миллионов рублей. Соответствующие данные имеются в распоряжении РИА Новости.

Согласно информации агентства, решение о блокировке было принято 25 мая. В качестве основания указано «принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности». Общая сумма долга Варламова по налогам составляет более 29,3 миллиона рублей. При этом на счетах блогера сохраняются и более ранние ограничения, введенные 28 января.

Ранее Варламов назвал ошибку, из-за которой многие эмигранты пускают свою жизнь под откос. Он предостерег релокантов от того, чтобы подделывать документы и получать необходимые бумаги неофициальным путем.