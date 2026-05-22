Интернет и СМИ
19:07, 22 мая 2026Интернет и СМИ

Варламов назвал пускающую жизнь под откос ошибку эмигрантов

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал ошибку, из-за которой многие эмигранты пускают свою жизнь под откос. О ней блогер рассказал в видео, доступном на YouTube.

Варламов предостерег эмигрантов из России от того, чтобы подделывать документы и получать необходимые бумаги, в том числе для оформления гражданства и вида на жительство другого государства, неофициальным путем, например, платить за помощь неизвестным людям. «Когда вам говорят: "Слушай, мы сейчас тебе нарисуем какую-нибудь справку, мы тебе сейчас придумаем какую-то биографию, мы тебе сейчас подделаем какие-то дипломы". Не делайте это ни в коем случае. (...) У вас все аннулируют, и ваша жизнь пойдет просто под откос», — заявил блогер.

Он уточнил, что многие люди, переехавшие в Европу, столкнулись с проблемами из-за поддельных документов. По словам Варламова, им аннулировали гражданство или вид на жительство, затем выдворили из страны, где они уже успели выстроить свой быт.

Ранее Варламов назвал европейскую столицу центром уличной преступности. Он уточнил, что имеет в виду Лондон, где часто происходят кражи на улице.

