Варламов назвал европейскую столицу мировым центром уличной преступности

Блогер Илья Варламов назвал Лондон мировым центром уличной преступности

Известный российский тревел-блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал Лондон городом, тонущим в преступности. О криминальной обстановке в европейской столице он рассказал в видео на YouTube.

«Современный Лондон — это не вычурный блеск монархии, пабы и фиш-энд-чипс — это мировой центр уличной преступности», — заявил блогер. По его словам, в этом городе широко распространены уличные и магазинные кражи, а также угон автомобилей.

«Довольно грустно наблюдать, как Лондон тонет в преступности, а полиция пока так и не разобралась, что со всем этим делать», — добавил Варламов. Он порекомендовал туристам, отправляющимся в столицу Великобритании, быть очень внимательными на улицах и следить за своим имуществом.

Ранее Варламов рассказал, как его с ребенком обматерили в Амстердаме из-за того, что они разговаривали на русском языке. Инцидент произошел на улице, неизвестный мужчина пригрозил им расправой из-за русской речи.