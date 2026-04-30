Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:54, 30 апреля 2026

Варламов назвал европейскую столицу мировым центром уличной преступности

Маргарита Щигарева
Фото: Jaimi Joy / Reuters

Известный российский тревел-блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал Лондон городом, тонущим в преступности. О криминальной обстановке в европейской столице он рассказал в видео на YouTube.

«Современный Лондон — это не вычурный блеск монархии, пабы и фиш-энд-чипс — это мировой центр уличной преступности», — заявил блогер. По его словам, в этом городе широко распространены уличные и магазинные кражи, а также угон автомобилей.

«Довольно грустно наблюдать, как Лондон тонет в преступности, а полиция пока так и не разобралась, что со всем этим делать», — добавил Варламов. Он порекомендовал туристам, отправляющимся в столицу Великобритании, быть очень внимательными на улицах и следить за своим имуществом.

Ранее Варламов рассказал, как его с ребенком обматерили в Амстердаме из-за того, что они разговаривали на русском языке. Инцидент произошел на улице, неизвестный мужчина пригрозил им расправой из-за русской речи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok