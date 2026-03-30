18:59, 30 марта 2026Интернет и СМИ

Варламова обматерили в европейской стране из-за русского языка

Блогер Варламов заявил, что его обматерили в Амстердаме из-за русского языка
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, как его с ребенком обматерили в европейской стране из-за того, что они разговаривали на русском языке. В видео для YouTube-канале «Приколена» он уточнил, что случай произошел в Нидерландах.

По словам блогера, тогда он приехал с детьми в Амстердам на каникулы. По словам Варламова, он разговаривал с сыном, когда рядом прошел мужчина и, услышав русскую речь, начал материться по-русски и оскорблять их. Незнакомец угрожал им расправой.

Варламов уточнил, что прохожий оказался чеченцем, который ненавидит русских. При этом, по мнению блогера, мужчина не узнал его.

