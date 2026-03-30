Варламова обматерили в европейской стране из-за русского языка

Блогер Варламов заявил, что его обматерили в Амстердаме из-за русского языка

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, как его с ребенком обматерили в европейской стране из-за того, что они разговаривали на русском языке. В видео для YouTube-канале «Приколена» он уточнил, что случай произошел в Нидерландах.

По словам блогера, тогда он приехал с детьми в Амстердам на каникулы. По словам Варламова, он разговаривал с сыном, когда рядом прошел мужчина и, услышав русскую речь, начал материться по-русски и оскорблять их. Незнакомец угрожал им расправой.

Варламов уточнил, что прохожий оказался чеченцем, который ненавидит русских. При этом, по мнению блогера, мужчина не узнал его.

Ранее Варламов рассказал, что японцы напиваются до исступления. Он отметил, что такая традиция появилась из-за сильных переработок.