Интернет и СМИ
14:31, 26 марта 2026Интернет и СМИ

Варламов рассказал о «напивающихся до исступления» японцах

Маргарита Щигарева
Фото: AlessandroBiascioli / Shutterstock / Fotodom

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) посетил Японию и рассказал о традиции жителей этой страны употреблять много алкоголя на вечеринках с коллегами. Об этом он заявил в видео, доступном на YouTube.

По словам Варламова, японцы «напиваются до исступления» на корпоративных вечеринках, известных как номикай. «Менеджер может напиться, поспорить с начальником, уснуть на столе. Японцы называют это "бурэйко" — зона без правил. А наутро все возвращаются в офис и делают вид, что ничего не было», — сказал он.

Как пояснил блогер, такая традиция появилась из-за сильных переработок у японцев, и ее главная задача — позволить сотрудникам выпустить пар. Вместе с тем он добавил, что популярность таких вечеринок в стране идет на спад.

Ранее сообщалось, что Варламов попал в ДТП в японском городе Саппоро на острове Хоккайдо. После инцидента блогера вызвали в полицейский участок.

