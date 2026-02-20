Реклама

Варламов попал в ДТП и оказался в полиции

Блогер Варламов заявил, что попал в ДТП в японском городе Саппоро
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) попал в ДТП в японском городе Саппоро на острове Хоккайдо. Об этом он рассказал в видео, доступном на YouTube.

Варламов заявил, что вечером на скользкой дороге в его автомобиль врезалась машина, которой управляла японка. «Несильно въехала. Удар был, да. Ну придется здесь немножечко машину чинить. И мою, и ее (...) Хорошо, что никто не пострадал. Травм нет», — уточнил блогер.

После инцидента блогера вызвали в полицейский участок. По словам Варламова, виновной в дорожном происшествии признали японку, ее обязали оплатить ремонт машины. Блогер также рассказал, что японский полицейский оказался дружелюбен и на прощание пожелал ему здоровья и удачи.

Ранее блогерша Настя Бэдбарби (настоящее имя — Анастасия Чернышева) рассказала, что попала в аварию в Таиланде. Блогерша уточнила, что упала с мотоцикла.

