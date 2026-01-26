Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:46, 26 января 2026Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша попала в аварию за границей

Блогерша Настя Бэдбарби попала в аварию и упала с мотоцикла в Таиланде
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: страница BAD BARBIE во «ВКонтакте»

Популярная российская блогерша Настя Бэдбарби (настоящее имя — Анастасия Чернышева) попала в аварию за границей. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она рассказала, что упала с мотоцикла из-за столкновения на дороге в Таиланде.

Блогерша опубликовала фотографию, на которой она стоит в полный рост. На снимке видны крупные ссадины на плече и бедре инфлюэнсерши. «Мы попали в аварию», — подписала пост Чернышева.

Она заявила, что ехала на мотоцикле на небольшой скорости. «И тут какой-то чел впереди резко тормозит. Мы по тормозам, и все… Байк под машину, а мы на дорогу! В моменте было реально страшно. Я вообще ничего не поняла. Помню только свет фар со встречки», — раскрыла Бэдбарби.

Блогерша добавила, что не получила серьезных травм. При этом она пожаловалась, что ссадины от падения с мотоцикла было больно обрабатывать.

Ранее стало известно, что блогеров Эмира и Алию Еникеевых обокрали в Таиланде. Инфлюэнсер рассказал, что злоумышленники забрали примерно 15-16 тысяч тайских батов (около 39-40 тысяч рублей по текущему курсу).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина перемены позиции Белого дома по захвату Гренландии

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Покупатель российской нефти предложил новый способ оплаты

    Лукашенко усомнился в автомобильном ИИ

    В российском городе многоквартирный дом превратился в парную

    Макрона уличили в желании стать «суперпрезидентом» Европы

    Лайнер с сотнями пассажиров застрял во льду недалеко от Антарктиды и попал на видео

    Популярная российская блогерша попала в аварию за границей

    В Раде заявили о союзе Зеленского и Тимошенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok