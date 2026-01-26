Популярная российская блогерша попала в аварию за границей

Блогерша Настя Бэдбарби попала в аварию и упала с мотоцикла в Таиланде

Популярная российская блогерша Настя Бэдбарби (настоящее имя — Анастасия Чернышева) попала в аварию за границей. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она рассказала, что упала с мотоцикла из-за столкновения на дороге в Таиланде.

Блогерша опубликовала фотографию, на которой она стоит в полный рост. На снимке видны крупные ссадины на плече и бедре инфлюэнсерши. «Мы попали в аварию», — подписала пост Чернышева.

Она заявила, что ехала на мотоцикле на небольшой скорости. «И тут какой-то чел впереди резко тормозит. Мы по тормозам, и все… Байк под машину, а мы на дорогу! В моменте было реально страшно. Я вообще ничего не поняла. Помню только свет фар со встречки», — раскрыла Бэдбарби.

Блогерша добавила, что не получила серьезных травм. При этом она пожаловалась, что ссадины от падения с мотоцикла было больно обрабатывать.

