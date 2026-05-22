Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:58, 22 мая 2026Мир

США отвергли обвинения в давлении на Украину

Госсекретарь США Рубио назвал ложными обвинения в давлении на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Pool / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио назвал ложными обвинения в адрес Вашингтона, что американская сторона якобы оказывает давление на Украину ради скорейшего заключения мирного соглашения. Его цитирует РИА Новости.

«Истории о том, что мы принуждаем украинцев занять эту позицию, или ту позицию, не являются правдой», — сказал глава американской дипломатии.

Ранее Рубио заявил, что Вашингтон ждет продуктивных переговоров России и Украины на мирном треке и готов в дальнейшем принимать в этом участие.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что атаки украинских беспилотников на гражданские объекты России оттягивают мирные переговоры по урегулированию конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб ВСУ подтвердил удар по Старобельску

    Известный журналист-иноагент объяснил отказ уезжать из России

    Глава нацразведки США подала в отставку

    Определены перспективы сборной Англии на ЧМ-2026

    Назван самый популярный бренд смартфонов

    Россияне раскрыли траты на летний отпуск

    Ассоциация банков России выбрала президента

    ООН отреагировала на удар ВСУ по колледжу в ЛНР

    Москвичам предрекли апрельскую прохладу 25 мая

    США отвергли обвинения в давлении на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok