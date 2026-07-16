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07:43, 16 июля 2026Путешествия

Юрист рассказал о запрете ЕС на продажу туристических поездок в Россию

Юрист Геррейру: В Евросоюзе запретили продавать туристические поездки в Россию
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Продажу туристических поездок в Россию и предложение этого направления для туризма оказалось под полным запретом в странах Евросоюза. Об этом сообщил португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру, его слова приводит РИА Новости.

До этого ЕС запретил европейским организациям предоставлять любые услуги, которые напрямую связаны с туристической деятельностью в РФ.

«Всем туроператорам запрещено не только предлагать коммерческие услуги, но и продвигать Россию как туристическое направление среди граждан в Европейском союзе», — подчеркнул Геррейру.

Он добавил, что в рамках санкций компании не имеют права даже демонстрировать плакаты, рекламирующих подобные туристические поездки. Жители ЕС, которые хотели бы посетить Россию, вынуждены планировать и готовиться к путешествию самостоятельно.

Ранее сообщалось, что представители немецкого правящего блока ХДС/ХСС в Европарламенте предложили полностью запретить выдачу шенгенских виз российским туристам.

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