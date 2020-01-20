Россия согласилась заплатить Белоруссии за грязную нефть: стороны достигли соглашения. О этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

«В результате переговоров сторонами было достигнуто соглашение о подходах и методике компенсации за грязную нефть», — сообщил собеседник агентства. Сумма компенсации и сроки выплаты пока не называются.

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В апреле 2019-го в трубопроводную систему «Дружба», по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Загрязнение произошло на участке Самара — Унеча. По оценке президента Белоруссии Александра Лукашенко, республика может получить компенсацию в размере 20 миллионов долларов. Также глава государства говорил, что ВВП страны обвалился из-за грязной нефти.

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