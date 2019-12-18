В «грязной» российской нефти нашли смертельно опасное вещество

В загрязненной российской нефти, прокачка которой по нефтепроводу «Дружба» была приостановлена в апреле этого года из-за повышенного содержания хлорорганических соединений, была обнаружена смертельно опасная субстанция. Об этом сообщает Reuters.

По результатам трех экспертиз выяснилось, что нефть на 85 процентов загрязнена тетрахлоридом углерода. Это токсичное, озоноразрушающее вещество ранее использовалось для наполнения ручных стационарных огнетушителей и растворителей. При попадании тетрахлорида углерода на горячие поверхности образуется фосген — ядовитое вещество удушающего действия, использовавшееся в том числе в Первой мировой войне в качестве боевого газа. Производство тетрахлорметана резко сократилось после вступления в силу в 1989 году Монреальского протокола об ограничении использования химикатов, разрушающих озоновый слой.

Экспертиза проводилась в одной из московских химических лабораторий по запросу Минэнерго и «Транснефти». Еще два теста провели нефтеперерабатывающий завод из ЕС и международная нефтекомпания. Все они показали почти одинаковые результаты анализа.

Нефтепровод «Дружба» является системой магистральных нефтепроводов, по которым российская нефть поступает в ряд европейских стран. Весной этого года стало известно об ухудшении качества топлива: в нем нашли значительное превышение хлорорганики. Из-за загрязнения прокачку сырья приостановили, сумма компенсаций иностранным компаниям оценивается в миллионы долларов.

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