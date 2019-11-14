Россия заплатила Украине компенсацию за грязную нефть

Украинская компания «Укртранснафта» получила почти 4,2 миллиона евро от российской «Транснефти» в качестве компенсации за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в свои трубопроводы. Об этом говорится в Facebook «Укртранснафты».

Платежи проходили с мая по ноябрь текущего года. Поскольку «Транснефть» продолжает резервировать мощности украинской компании, то эта сумма неокончательная.

Материалы по теме Отравленный поток Эксперты — о причинах загрязнения российской нефти

Размер платежей зависит от объемов прокачиваемой нефти и определяется первого числа каждого месяца. «Укртранснафта» подчеркнула, что ежедневно проверяет качество поступающей из России нефти и не фиксировала повторных загрязнений украинского участка нефтепровода «Дружба»

Крупнейшая в истории нефтепровода «Дружба» авария произошла в апреле 2019 года. Инцидент затронул всех получателей российской нефти в Европе. Из-за загрязнения трубопровод пришлось остановить, компенсации иностранным компаниям оцениваются в миллиарды долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



