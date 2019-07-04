В Германию снова пошла российская «грязная» нефть из Польши

Загрязненная нефть из России снова идет на восточногерманские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Однако на этот раз источник загрязнения подозревают в Польше.

Конфликт с загрязненной нефтью ожидает новая фаза, пишет газета. На этот раз между польским оператором линии PERN и его потребителями в Германии. Последние по информации издания жалуются, что нефть, поступающая в Германию, имеет более низкое качество, чем сырье, полученное Польшей из России через Беларусь.

По сообщениям источников Frankfurter Allgemeine Zeitung нефть снова, хотя и не так сильно, загрязнена хлоридами. Самое простое объяснение состоит в том, что новая нефть смешивается с хранящимся в резервуарах загрязненным сырьем из старых партий на территории Польши, считает издание.

Операторы нефтеперерабатывающих заводов негодуют, так как у них уже имеется плохой опыт получения смешанной нефти с чрезмерным содержанием хлоридов в последние месяцы, из-за этого оборудование заводов частично подверглось воздействию агрессивных кислот. Проблема беспокоит владельцев немецких нефтеперерабатывающих заводов, таких как «Роснефть» , Shell и Eni в Шведте и Total в Лойне. Тема поставок по трубопроводу «Дружба» обсуждалась в среду в Шведте во время рабочего визита главного исполнительного директора российской нефтяной компании «Роснефть», которая выступает одновременно и как поставщик российской нефти и как нефтепереработчик в Германии.

«Роснефть» уверяет, что после недавних инцидентов транспортировка сырой нефти будет профессионально контролироваться на всех этапах ее пути. «Российские и европейские потребители должны быть уверены, что полученное ими сырье полностью соответствует качественным характеристикам сырья, сданного "Роснефтью" в трубопроводную систему», — говорится в заявлении компании. «Роснефть» гарантирует своим потребителям «надежность и качество поставок нефти и нефтепродуктов в России и Германии». Видимо, это означает, что в случае сомнений другие партии будут отклонены.

На сегодняшний день нефтеперерабатывающий завод в Шведте работает с максимально возможной мощностью, потребности немецкого рынка полностью удовлетворяются, говорится в сообщении. Как будет выглядеть ситуация завтра, если проблемы сохранятся — открытый вопрос, пишет издание. Из-за ограниченных поставок нефти по трубопроводной системе «Дружба», дополнительная нефть сейчас поставляется через порт Росток.

Генеральный директор Rosneft Deutschland Брайан Честерман заявил, что Федеральное министерство экономики и энергетики Германии признало, что, в отличие от других стран, где была обнаружена загрязненная нефть, на восточногерманском рынке удалось стабилизировать ситуацию и что «использования запасов из федерального резерва получилось избежать».

«Вспомним недавнюю ситуацию с Польшей, когда в сторону "Адамовой заставы" была вновь направлена зараженная нефть. Не исключено, что с польским оператором трубы — компанией PERN ведутся переговоры о том, чтобы она поучаствовала в прибыльном бизнесе по так называемому компаундированию, доведению "грязной" нефти до относительно приемлемых характеристик и ее сбыту потребителям с небольшим дисконтом. Это будет совсем не то качественное сырье, которое сдается в трубу добычными компаниями. Следовательно, их репутация в глазах европейских покупателей опять может пострадать. Они, разумеется, в этом не заинтересованы и принимают все необходимые меры, чтобы "серые" схемы транспортных компаний не сработали», — отмечает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

