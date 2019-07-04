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В Германию снова пошла российская «грязная» нефть из Польши

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Загрязненная нефть из России снова идет на восточногерманские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Однако на этот раз источник загрязнения подозревают в Польше.

Конфликт с загрязненной нефтью ожидает новая фаза, пишет газета. На этот раз между польским оператором линии PERN и его потребителями в Германии. Последние по информации издания жалуются, что нефть, поступающая в Германию, имеет более низкое качество, чем сырье, полученное Польшей из России через Беларусь.

По сообщениям источников Frankfurter Allgemeine Zeitung нефть снова, хотя и не так сильно, загрязнена хлоридами. Самое простое объяснение состоит в том, что новая нефть смешивается с хранящимся в резервуарах загрязненным сырьем из старых партий на территории Польши, считает издание.

Операторы нефтеперерабатывающих заводов негодуют, так как у них уже имеется плохой опыт получения смешанной нефти с чрезмерным содержанием хлоридов в последние месяцы, из-за этого оборудование заводов частично подверглось воздействию агрессивных кислот. Проблема беспокоит владельцев немецких нефтеперерабатывающих заводов, таких как «Роснефть» , Shell и Eni в Шведте и Total в Лойне. Тема поставок по трубопроводу «Дружба» обсуждалась в среду в Шведте во время рабочего визита главного исполнительного директора российской нефтяной компании «Роснефть», которая выступает одновременно и как поставщик российской нефти и как нефтепереработчик в Германии.

«Роснефть» уверяет, что после недавних инцидентов транспортировка сырой нефти будет профессионально контролироваться на всех этапах ее пути. «Российские и европейские потребители должны быть уверены, что полученное ими сырье полностью соответствует качественным характеристикам сырья, сданного "Роснефтью" в трубопроводную систему», — говорится в заявлении компании. «Роснефть» гарантирует своим потребителям «надежность и качество поставок нефти и нефтепродуктов в России и Германии». Видимо, это означает, что в случае сомнений другие партии будут отклонены.

На сегодняшний день нефтеперерабатывающий завод в Шведте работает с максимально возможной мощностью, потребности немецкого рынка полностью удовлетворяются, говорится в сообщении. Как будет выглядеть ситуация завтра, если проблемы сохранятся — открытый вопрос, пишет издание. Из-за ограниченных поставок нефти по трубопроводной системе «Дружба», дополнительная нефть сейчас поставляется через порт Росток.

Генеральный директор Rosneft Deutschland Брайан Честерман заявил, что Федеральное министерство экономики и энергетики Германии признало, что, в отличие от других стран, где была обнаружена загрязненная нефть, на восточногерманском рынке удалось стабилизировать ситуацию и что «использования запасов из федерального резерва получилось избежать».

«Вспомним недавнюю ситуацию с Польшей, когда в сторону "Адамовой заставы" была вновь направлена зараженная нефть. Не исключено, что с польским оператором трубы — компанией PERN ведутся переговоры о том, чтобы она поучаствовала в прибыльном бизнесе по так называемому компаундированию, доведению "грязной" нефти до относительно приемлемых характеристик и ее сбыту потребителям с небольшим дисконтом. Это будет совсем не то качественное сырье, которое сдается в трубу добычными компаниями. Следовательно, их репутация в глазах европейских покупателей опять может пострадать. Они, разумеется, в этом не заинтересованы и принимают все необходимые меры, чтобы "серые" схемы транспортных компаний не сработали», — отмечает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

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