По жалобе «дочки» «Роснефти» возбуждено дело о «грязной» нефти

СК России возбудил уголовное дело по заявлению «дочки» «Роснефти» из-за поставки грязной нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает РБК. По утверждению «Роснефти» загрязненная, некачественная нефть привела к порче оборудования Куйбышевского НПЗ.

В деле о «грязной» нефти, попавшей в экспортный трубопровод «Дружба» в апреле 2019 года, появились новые пострадавшие, пишет издание. Это Куйбышевский НПЗ (КНПЗ) принадлежащий «Роснефти», следует из копии постановления Следственного комитета по Самарской области о возбуждении уголовного дела по факту приведения в негодность оборудования из-за поставки загрязненной органическими хлоридами нефти. Копия постановления имеется в распоряжении РБК.

Уголовное дело возбуждено 16 мая по статье 215 части 3 — «самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность», по факту приведения в негодность связанных с магистральным нефтепроводом «Транснефть-Дружба» объектов, расположенных на НПЗ, группой лиц по предварительному сговору, следует из документа Следственного комитета. О преступлении 15 мая сообщил в следственные органы генеральный директор завода Сергей Чепурнов.

В постановлении сказано, что повреждены установки первичной и вторичной переработки нефти, изомеризации, каталитического реформинга. Нефть была поставлена на переработку в резервуары НПЗ по нефтепроводу «Транснефть-Дружба» через узел приема «Лопатино». Изначально нефть поступила в период с марта по апрель 2019 года через узел слива и компаундирования нефти компании «Нефтеперевалка» в Самарской области, указано в документе.

Как сообщает издание, копию постановления передал РБК управляющий партнер адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров, адвокат одного из фигурантов дела о загрязнении нефти — Романа Трушева (экс-владельца компании «СамараТрансНефть-терминал»), после того как лично ознакомился с этими материалами в суде.

«15 мая Куйбышевский НПЗ подал в правоохранительные органы заявление о том, что ему также причинен ущерб в связи с попаданием на завод нефти с хлорорганикой, хотя ранее в СМИ завод утверждал, что в апреле был остановлен на плановый ремонт и нефть с хлором не брал», — отметил Егоров. По словам адвоката, возбужденное по заявлению гендиректора КНПЗ уголовное дело в дальнейшем было объединено в единое производство с другими делами по загрязнению нефти в «Дружбе», фигурантами которого являются несколько связанных с «Нефтеперевалкой» сотрудников, топ-менеджеров и владельцев. Также в деле фигурируют шесть сотрудников дочерних структур «Транснефти», два из которых находятся под подпиской о невыезде.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев подтвердил РБК, что Куйбышевский НПЗ понес ущерб в связи с поступлением грязной нефти в нефтепровод «Дружба». «Загрязненная нефть поступала на завод в течение недели — с 12 по 17 апреля, о чем мы неоднократно информировали транспортную компанию. Нефть поступала из нефтепровода "Дружба", со станции "Лопатино". Куйбышевскому заводу был нанесен ущерб. В настоящее время приняты меры по ликвидации его последствий», — рассказал он РБК. Михаил Леонтьев также подтвердил факт подачи гендиректором КНПЗ заявления о возбуждении уголовного дела, связанного с ущербом заводу, хотя и не стал называть сумму ущерба, причиненного заводу.

19 апреля «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей в его участок трубопровода. Оказалось, что в трубе был в десятки раз превышен показатель содержания органических хлоридов. Чистая нефть вновь стала поступать по «Дружбе» 2 мая. В мае Следственный комитет заявил, что в деле шесть подозреваемых, два из которых затем были объявлены в международный розыск. 11 июня в деле появились четыре новых фигуранта, сотрудники «Транснефть-Дружбы», по решению суда они отправлены по домашний арест. 19 июня было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой.